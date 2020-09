Sergi Martínez deixa la direcció esportiva del Gimnàstic després de deu anys en el càrrec

«Necessito un canvi d'aires. Són molts anys de gestió esportiva del club i ara toca estar més tranquil, tant jo com els meus. És una tasca molt intensa tractar amb tants pares, de dilluns a diumenge, i ara amb la covid-19.... Això no vol dir que no estigui molt orgullós de la feina feta i agraït a la junta directiva per la confiança, tant l'actual amb Darío Riera al davant com l'anterior amb Miquel Sebastià com a president». Amb aquestes paraules, Sergi Martínez justificava la seva marxa com a director esportiu del Gimnàstic de Manresa, després de deu anys en el càrrec (també havia de dirigir l'aleví A aquesta temporada). «Per què ara?, he esperat que la nova temporada estigui embastada».

Sergi Martínez és de Berga però resideix a Navàs. Feia dos anys que estava al Gimnàstic com a entrenador (va portar el cadet de Primera Divisió i l'infantil A a la vegada que feia de coordinador del Puig-reig) quan li van proposar la coordinació general, coincidint que Marc Serra (el seu antecessor) va anar al Barça com a entrenador del benjamí A. Ha estat precisament en l'etapa de Sergi Martínez que, esportivament, el Gimnàstic ha fet un salt de qualitat i ha aconseguit les millors categories en totes les edats, fins i tot la Divisió d'Honor juvenil, una fita que no havia estat mai assolida.

Tot i que feia deu anys que era al club, en els darrers cinc, Sergi Martínez ha tingut dedicació exclusiva, amb un contracte laboral indefinit. Respecte al futur d'aquest tècnic de casa nostra, ell comenta que «tinc diferents fronts oberts, alguns de relacionats amb el futbol i d'altres no. De totes formes, el primer que vull fer és descansar. En tot cas, també ha de quedar clar que seguiré assessorant el Gimnàstic si ho necessita».



El club lamenta la seva marxa

El president del Gimnàstic de Manresa, Darío Riera, ha lamentat que Sergi Martínez deixi l'entitat: «Hem fet tot el possible per mirar d'aconseguir que es quedés, però també és cert que respectem la seva decisió, per a nosaltres, inesperada».

Respecte al relleu, Riera té molt clar que «aquesta és una peça clau en el nostre organigrama i hem d'estudiar molt bé qui hi posem, no pot ser qualsevol. De moment, la segona línia de coordinació està tirant endavant en una pretemporada molt complicada per tot el relacionat amb la pandèmia de la covid-19 i els dubtes que tenen els pares a l'hora d'inscriure els nens».

Preguntat sobre si el FC Andorra havia tingut alguna cosa a veure amb la decisió de Sergi Martínez i en qui serà el seu substitut, Darío Riera ha comentat que «el Gimnàstic té total autonomia. Amb el FC Andorra hi ha un acord de col·laboració en espera que ens aprovin ser una Societat Anònima Esportiva (SAE)».