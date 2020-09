El futbol català ja té els seus protocols per iniciar les lligues

Una bona part de les competicions de futbol i futbol sala d'àmbit català s'iniciaran aquest proper cap de setmana. Per aquest motiu, la Federació Catalana de Futbol (FCF) ha donat a conèixer els protocols que s'hauran de seguir per minimitzar el risc de contagi de la covid-19. La majoria de les mesures ja s'han fet servir en els partits de pretemporada que s'han celebrat les darreres setmanes. Algunes són obligatòries i d'altres són recomanacions. En alguns aspectes, sobretot els que fan referència als vestidors i accés del públic, els respectius ajuntaments tindran la darrera paraula. En aquest sentit, la FCF té un comitè de mediació per tal d'evitar qualsevol conflicte.

El protocol de la FCF ha estat treballat conjuntament amb les institucions implicades com ara la Secretaria General de l'Esport de la Generalitat i la UFEC. Aquest instrument normatiu s'ha donat a conèixer a les autoritats governatives, sanitàries i policials.

L'indicat protocol ha estat enviat als clubs però també va adreçat als jugadors, entrenadors, àrbitres i aficionats, amb unes fitxes que indiquen les obligacions de cadascun d'aquests col·lectius. També es tracta, amb les corresponents indicacions del que s'ha de fer, si es detecta un positiu en un equip. Caldrà notificar-ho a la FCF i indicar el nom de la persona, i caldrà un aïllament domiciliari de tots els membres d'aquella formació que hagin tingut contacte estret amb la persona positiva. Si això fa que els equips tinguin menys d'11 jugadors (futbol 11), 7 (futbol7) o 5 (futbol sala), se suspendran els partits dels següents 14 dies i el comitè de competició indicarà una nova data (entre setmana). Si un equip té un aïllat per un contacte aliè, la resta de jugadors podran seguir amb la rutina habitual. En cas de detectar símptomes en un membre d'un equip caldrà aïllar-lo.