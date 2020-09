Tercera convocatòria d'eleccions fallida en nou mesos a l'Igualada HC

La tercera convocatòria d'eleccions a la presidència de l'Igualada Hoquei Club en els darrers nou mesos, també ha estat fallida. Dilluns expirava el termini de presentació de candidatures i la junta electoral va certificar que no s'havia presentat ningú.

Des que es va obrir el període electoral, el desembre del 2019, no hi ha hagut cap proposta per accedir a la presidència del club. Per tant, la directiva es manté com a junta gestora (com ja va fer el març d'aquest mateix any) i segons marquen els estatus, en l'article número 23, convocarà de nou eleccions per proveir els càr-recs d'una nova junta directiva, la qual cosa ha de ser en el termini màxim de tres mesos.

Manel Burón està a punt de complir onze anys al capdavant de l'Igualada HC, un dels clubs històrics de l'OK Lliga i també amb una important escola d'hoquei patins. Burón presideix ara la gestora i veu complicat que algú es vulgui fer càrrec de l'entitat. «Amb la pandèmia, ningú no es vol aventurar a ficar-s'hi, sobretot pel tema de la crisi econòmica que es veu a venir en tots els àmbits», apunta Burón, i afegeix que «el proper mes de novembre farem una assemblea de socis a veure què en surt. Nosaltres, amb les condicions actuals, no estem disposats a continuar. Els dos o tres que portem el club més directament hauríem de tenir alguna compensació perquè hi ha molta feina a fer i perdem molt temps, i més des que ens hem quedat sense algun element».