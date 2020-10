Ajornen la tradicional Marxa Berga-Santpedor fins al 14 de novembre del 2021

La tradicional Berga-Santpedor ha quedat anul·lada aquest 2020. Els seus organitzadors, el 2x2 Santpedor, han fet saber per les xarxes socials que aquesta marxa, que havia de complir la 36a edició, no es duria a terme per seguir les recomanacions de les autoritats sanitàries, tenint en compte la pandèmia que s'està vivint.

Malgrat la disposició del 2x2 Santpedor de seguir endavant amb totes les mesures anticovid-19, al final, l'entitat ha considerat que no podia garantir la salut dels participants, i ha ajornat la marxa fins al 14 de novembre de l'any vinent. Cal recordar que en l'edició de l'any passat, el mes d'octubre, van completar la marxa 571 inscrits, 150 caminant i la resta, 421, amb bicicleta. Així, els participants en aquesta marxa la poden fer caminant o bé amb bicicleta de muntanya. A peu, el trajecte és de 53 km, i en BTT la ruta és una mica més llarga, fins a 59 km.