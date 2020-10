El Burgos del manresà Peñarroya ja és a les semifinals de la Champions

L'Hereda San Pablo Burgos de l'exentrenador del Baxi Manresa Joan Peñarroya disputarà demà una de les semifinals de la Lliga de Campions de bàsquet de la temporada passada, després d'apallissar el Hapoel de Jerusalem per 65-92 en el primer partit de la final a vuit d'Atenes. La competició, en la qual va començar a participar el Baxi Manresa fins que va ser eliminat el mes de febrer passat, va haver de ser interrompuda abruptament per la pandèmia.

Els castellans ja vencien per vuit punts, 15-23, al final del primer període. El pivot Dejan Kravic, amb 18 punts, 10 rebots i 28 de valoració, va ser el més destacat del San Pablo. Com a curiositat, el partit va veure un enfrontament entre dos jugadors que van disputar el torneig amb el Baxi, Jordan Sakho pel Burgos i Luka Mitrovic pel Hapoel. El seu rival serà el Dijon d'un altre exjugador del Manresa, Chase Simon, que va derrotra el Türk Telekom per un igua-lat 82-83.