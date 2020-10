L'encert exterior dona el títol a la Joviat en el cinquè Torneig Ciutat de Manresa

arxiu particular

L'equip femení de la Joviat va donar la sorpresa en el seu torneig arxiu particular

La cinquena edició del Torneig Ciutat de Manresa de bàsquet femení va canviar el seu format i es va disputar amb semifinals i finals, amb el Bàsquet Joviat, ASFE, CB Lleida i CEEB Tordera.

A la primera semifinal, la Joviat es va imposar amb molta solvència al Tordera (75-51), equip amb el qual compartirà grup a la Copa Catalunya aquesta temporada. A la segona semifinal, l'ASFE va tenir a ratlla el CB Lleida, un dels millors equips de Copa Catalunya, però va acabar derrotat per 60-74. A la jornada de la tarda, en el partit del tercer i quart lloc, l'ASFE es va endur la victòria després de fer un bon últim període que va permetre marxar al marcador i derrotar el Tordera per 57-47. A la gran final de la tarda, la Joviat va fer saltar la sorpresa en derrotar el CB Lleida per un igualat 58-52. Després d'un primer període favorable a les lleidatanes (10-20), les manresanes van ser capaces de capgirar el marcador al segon quart i posar-se al davant (31-29). Un tercer quart molt igualat va propiciar que el partit arribés als darrers deu minuts amb màxima igualtat. Un gran encert exterior va fer que el trofeu es quedés a la capital del Bages.

Cal destacar la bona organització del torneig. Es va poder jugar amb públic, seguint els protocols de seguretat anticovid-19. Tots els enfrontaments es van poder veure en directe pel canal YouTube del Bàsquet Joviat.