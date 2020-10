«Si respectem les normes anticovid, podrem gaudir igualment del futbol»

Davant l'imminent inici de la competició, el futbol català ja disposa del protocol a seguir per minimitzar els contagis per coronavirus

Esteve Olivella (54 anys) va néixer a Navàs i actualment viu a Sant Salvador de Guardiola. Fa cinc anys que és directiu de la Federació Catalana de futbol i gairebé deu que fa de delegat al Bages, Berguedà i Cerdanya de la mateixa institució futbolística, després de rellevar el navarclí Rafel González. Havia jugat a futbol i a futbol sala en diferents formacions de casa nostra com a porter. Part de la seva feina a la federació és la de tenir contacte amb els clubs de la Catalunya Central en un intent de resoldre, tant com sigui possible, els seus problemes en el dia a dia. Aquest proper cap de setmana comença la temporada de forma oficial. Unes lligues que enguany tindran l'entrebanc afegit d'haver de bregar amb tot el que està relacionat amb el virus i les mesures per evitar-lo.



Com s'imagina que serà aquesta nova temporada?

A tots ens agradaria pensar en una temporada normal, com les que havíem tingut abans de la pandèmia. Evidentment, i tenint en compte el temps que ja fa que hi ha el virus, es fàcil pensar que serà diferent. Ara bé, jo soc dels que pensen que hem de buscar la part positiva. Crec que si tothom respecta les normes i tots hi col·laborem, aconseguirem gaudir igualment del futbol, que és el que ens agrada. Això sí, hi ha d'haver solidaritat entre totes les parts implicades. En el meu cas, i també la resta de membres de la junta directiva de la Federació Catalana de futbol, estem a favor d'oferir les màximes garanties perquè es pugui practicar esport, que és una eina necessària en la nostra societat. El futbol, en part, té l'avantatge que es practica a l'aire lliure.

Durant la pretemporada s'han jugat un gran nombre de partits amistosos en totes les categories. Com ho valora?

La posada en escena dels partits i també dels entrenaments ha estat molt positiva. Els clubs s'han hagut d'adaptar a unes normes, com també s'ha hagut de fer en altres àmbits de la vida. En general, les entitats són responsables. Et demanen consell i estan el peu del canó. A banda d'això, cada ciutadà ha saber valorar cada situació, segons l'experiència que ja tenim. Està clar que estem en un país en el qual la vida social i la relació entre les persones està molt arrelada. Al voltant d'un partit de futbol, els familiars dels jugadors van a esmorzar, a dinar o bé a berenar; això potser és el que costarà més d'evitar. S'han de canviar els hàbits.

A nivell més estrictament esportiu, sembla que els partits es podran jugar sense gaires condicionants directes, oi?

Els protocols que s'han marcat s'han fet conjuntament amb les autoritats corresponents. De forma escrupolosa hi ha mesures per als desplaçaments, per a l'arribada dels jugadors al camp, per utilitzar dels vestidors o no, per fer el partit i tornar a marxar. Tot això això està degudament regulat, i pel que fa al joc, no hi ha cap problema perquè els partits es desenvolupin amb total normalitat. És cert que es veurà limitada la relació amb els altres fins que no es torni a la normalitat.

Creu que en algun moment de la temporada s'hauran de parar les competicions?

Des de la federació s'han organitzat els campionats de manera que es puguin acabar, sempre que sigui possible. Pot haver-hi decisions de més amunt que en algun moment puguin limitar l'activitat esportiva. Esperem i desitgem que això no passi. Pel que fa al pla de competició, ens hem plantejat tornar a les categories com eren abans de la pandèmia en dues temporades per compensar que la campanya passada no hi va haver descensos. Aquest cop, en cas d'haver-se d'aturar les competicions ja està regulat, es poden anul·lar les lligues, o haver-hi ascensos i descensos. Dependrà de quin sigui el moment de l'aturada.

Com veu els clubs de casa nostra, amb els quals té tracte?

L'estructura de les entitats cada vegada és més professionalitzada. La seva situació és, en general, òptima, però sempre hi ha coses per millorar. A la nostra delegació tenim uns 70 clubs entre futbol i futbol sala i tots miren de treballar per tirar endavant. És d'agrair l'esforç que fan tots ells.

Com valora la seva feina de delegat a la Catalunya Central?

Potser no soc jo el més indicat per fer-ho, però sí que tinc clar que des de la delegació tenim atenció per a tots els clubs. A vegades hem de fer pedagogia perquè, per molt que vulguem ajudar, hi ha unes normatives que s'han de complir i que estan per sobre de nosaltres. A vegades, les decisions que es prenen són complexes, depenen de molts factors i en molts casos hi ha diferents interpretacions. La meva missió és explicar-ho perquè les entitats ho puguin entendre.

I com a directiu, què pot fer pels clubs d'aquí?

Hi ha directrius generals de la federació que totes les entitats aprofiten, com la rebaixa de les fitxes i la mutualitat, per compensar el tram de la competició que es va deixar de fer per la covid-19. Això té un valor de 6,8 milions d'euros. A partir d'aquí, el que faig també és recollir les propostes que em fan els clubs per si és possible modificar alguna normativa.