El Barça va deixant enrere el temporal

Les victòries amb èpica, en el món de l'esport, solen unir els grups. El Barça de Ronald Koeman, que va començar a treballar fa unes quantes setmanes en un ambient guerracivilista, sembla que està aconseguint que alguna cosa canviï. Potser no era tan mala idea, donar unes quantes baixes i regenerar la sang del vestidor. Fa només 49 dies del catastròfic 2-8, aquest equip és un altre i, segurament, necessitava una actuació col·lectiva com la d'ahir per creure-s'ho més.

Els blaugrana van vèncer en un camp d'on no sortien amb els tres punts des de feia cinc anys superant la pluja, el fred i un col·legiat que els va deixar amb deu homes de seguida que va poder. Els blaugrana van treballar i no es van descompondre, com solia passar sovint. Un bon se-nyal és que en dos partits no han encaixat cap gol. A més, han recuperat Coutinho i la motivació d'un Messi que ahir es va fer un tip de córrer. Vist d'on venien, no és poca cosa.



Marcar i patir

El Barça no va fer una primera part extraordinària, però sí que va demostrar que aquesta temporada l'esforç no es regateja. Almenys de moment. Tot i que va tenir problemes en els primers minuts per solucionar la pressió alta del Celta, quan en sortia trobava grans espais un cop es va poder instal·lar a territori gallec, tancava el rival a l'àrea. Griezmann va avisar amb un xut alt i, als onze minuts, un gran rondo va acabar amb passada a Busquets a Messi, en fora de joc. Però la pilota no li va arribar i va tornar a Coutinho, qui, de primera, va veure Ansu Fati. Aquest no arribava a rematar amb l'esquerra, que hauria estat el natural, però aquest xicot té molts recursos, com Doraemon, no com Nobita, i va posar la dreta per batre el porter Villar.

Tot i el gol, el Barça no va acabar de controlar el joc, tenia problemes amb la transició i Neto va haver de fer dues intervencions a xuts de Tapia i Fontán. Mentrestant, Del Cerro Grande, àrbitre internacional i dels considerats top d'Europa, però posicionalment nefast (molesta sempre en les línies de passada), ahir tenia ganes de gresca. Va amonestar Lenglet en la primera falta del francès i, després d'un mal control de Griezmann en una contra, va treure la vermella a velocitat supersònica a Piqué. Li va faltar veure abans que era fora de joc. Però ja havia avisat.

El Barça va semblar que tornava a agafar el ritme de joc, amb noves combinacions, però sense profunditat, quan al minut 41, en un contraatac que no anava enlloc, una nova falta de Lenglet, ara a Denis Suárez, li va suposar la segona groga. Rigorosa és poc. Sobretot perquè, després que Koeman fes entrar Araujo per un desaparegut Griezmann, el central del Celta Aidoo, que també tenia groga, va fer una falta idèntica a Messi. Però el ghanès no va ser expulsat i al descans, Òscar Garcia, que és molt intel·ligent, el va substituir per evitar problemes.



Un gol que aporta tranquil·litat

El Barça va sortir a la segona part disposat a passar-ho malament, però no va fer cap passa enrere, tot i jugar amb inferioritat. A més, als sis minuts, una acció de Messi va acabar amb el 0-2. L'argentí va fer un eslàlom a l'àrea i va centrar cap a Coutinho, però l'argentí Olaza, ahir reconvertit en central, va tocar l'esfèrica i va despistar Villar.

El Celta va notar el cop, tot i un gran xut del mateix Olaza que va rebutjar Piqué. El Barça hauria pogut sentenciar en una rematada de Coutinho al pal. El rebot va anar a Messi, que va marcar, però en fora de joc que van veure l'assistent i el VAR. El mateix Coutinho va disposar d'una gran ocasió tot seguit, però el porter del Celta la va anul·lar i, al quart d'hora, Piqué gairebé es deixa la cama dreta contra el pal intentant rematar una centrada de Messi.

Òscar va fer canvis i va posar pólvora a davant, amb les entrades de Nolito i Santi Mina. Els gallecs van acumular centrades i Baeza va estar a punt de marcar. La seva rematada, amb Neto a terra, va rebotar en Sergi Roberto i la pilota va anar al travesser de la porteria visitant.

Koeman també va voler oxigenar l'equip amb els joves Pedri i Trincao i el Barça hauria pogut fer el tercer en un contraatac en què Messi va decidir malament, la va passar a Alba quan no tocava i els joves estaven en millor posició, ja que el lateral era en fora de joc. El Celta ja estava entregat i, en el descompte, el mateix Messi, molt motivat, va rematar i el rebot va caure a Sergi Roberto qui, sumat a l'atac, va sentenciar un triomf que unirà el col·lectiu.