El Burgos de Peñarroya es classifica per a la final de la Champions (81-67)

L'Hereda San Pablo Burgos del tècnic egarenc afincat a Manresa Joan Peñarroya disputarà aquest diumenge la seva primera final continental, la de la Lliga de Campions de la FIBA, després de derrotar aquest divendres el Dijon francès en la primera semifinal de la competició corresponent a la temporada passada, que es disputa a Atenes. A l'equip castellà també hi actuen tres exjugadors del Bàsquet Manresa, el pivot Jordan Sakho, que hi està cedit pels bagencs, l'ala Àlex Barrera i el base Alex Renfroe.

El Burgos s'ha basat en una gran primera part, sobretot en defensa, després de la qual guanyava per 43-30, tot i que l'avantatge ha arribat a ser de setze punts. El tir exterior, sobretot de tres punts, ha estat l'arma que els jugadors de Peñarroya han utilitzat per trencar la defensa tancada dels gals, que basen molt el seu joc en l'envergadura dels pivots. En l'equip francès també hi havia un exjugador del Manresa, l'ala Chase Simon, que va ser al Congost la temporada 2015-16. Ha anotat 14 punts.

A la segona meitat, el Dijon ha reaccionat, sobretot de la mà del seu base, Axel Julien, que ha acabat amb 17 punts, però el màxim que ha fet ha estat situar-se a set punts (55-48), en el tercer quart. En el definitu, el Burgos ha tornat a fer sortir a la pista els seus dos millors homes, un extraordinari Vitor Benite, autor de 25 punts i 5 de 7 en triples, i el nord-americà Ken Horton, amb 19 punts i 10 rebots, i ha tornat a augmentar la diferència fins als vint punts que s'han quedat en catoze (81-67) al final.

El rival de l'equip de Peñarroya en la final de diumenge a les quatre de la tarda (DAZN i Teledeporte) serà el guanyador de la segona semifinal que han de disputar aquest divendres al vespre l'AEK d'Atenes i el Casademont Saragossa. Aquesta és la competició que va jugar la temporada passada el Baxi Manresa, eliminat en la primera ronda, abans de l'aturada per la pandèmia.