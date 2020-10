El CF Capellades va celebrar els seus cent anys d'història

Tot i les restriccions provocades per la pandèmia, el CF Capellades va aconseguir celebrar un senzill i emotiu acte per commemorar el seus primers cent anys d'història. El club va ser fundat el 1920 per diversos aficionats a un esport que s'anava consolidant a la vila i, tot i els alts i baixos normals en una trajectòria tan llarga, l'entitat ha aconseguit que la pilota rodés sempre durant aquest segle.

L'acte es va fer al camp de futbol municipal Josep Argelich, el va presentar Gabriel Ordóñez i va tenir la presència del delegat de la Federació Catalana de Futbol a la comarca, Paco Borrega. Hi van intervenir la presidenta, Asun Larriba, l'alcalde, Salvador Vives, i la regidora d'Esports, Anna Xaus.

Tot seguit, l'exjugador i periodista local Àngel Pérez va presentar el llibre 100 anys d'història, escrit amb motiu de l'aniversari per l'escriptora capelladina Maria Teresa Costas Palomo. L'obra té unes 4o0 pàgines i es vendrà al club i a les llibreries del poble. També hi van intervenir un dels socis més veterans de l'entitat i els capitans dels equips masculí i femení, Víctor Sánchez i Sonia Romero.

L'esdeveniment va ser amenitzat pel grup Estridents, de recent creació, molt aplaudit pel nombrós públic assistent, que va seguir les mesures de seguretat establertes.

Finalment, es va fer la presentació dels equips amateur, femení i masculí, que van jugar partits amistosos contra dues entitats veïnes, l'Esparreguera i el Piera, respectivament.