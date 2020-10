L'ajuntament de Solsona adequa el camp de futbol cedit per l'Escola Arrels

L'Ajuntament de Solsona ha condicionat les instal·lacions del camp de futbol de l'Escola Arrels II perquè des d'avui pugui acollir els partits dels equips del FC Solsona (menys el sènior A que jugarà a Cardona) i del Futbol Base Solsona Arrels fins que s'hagi refet el mur de l'institut, que amenaça de caure sobre el camp municipal de Solsona. Aquesta mateixa setmana s'ha signat un conveni a quatre bandes respecte d'aquesta col·laboració entre l'ajuntament, la Fundació Privada Escolar Mare de Déu del Claustre, el CF Solsona i el Futbol Base Solsona-Arrels. Així, el centre educatiu autoritza als clubs l'utilització del seu espai per a la seva activitat habitual sense cap contraprestació econòmica. El consistori ha assumit les obres de condicionament per u import de 6.100 euros.

La cessió del mur que separa el recinte de l'Institut Francesc Ribalta del camp de futbol municipal, el maig passat, ha alterat la temporada del futbol solsoní per motius de seguretat. "Des del primer moment s'han analitzat les diferents opcions que teníem al municipi per garantir la continuïtat de l'activitat del club de la manera més pràctica possible", explica el regidor d'Esports, Joan Parcerisa. "Aprofitar el camp de l'Arrels era la més viable i ho vam posar a disposició del CF Solsona-FB Solsona-Arrels", afirma Parcerisa, al mateix temps que agraeix la total predisposició de l'escola.

Quant a la reconstrucció del mur, està previst que el Departament d'Educació de la Generalitat en liciti les obres de forma imminent. Una vegada s'escometin, es preveu que durin uns dos mesos, segons el projecte. Quan finalitzin, hi entraran les màquines que han de renovar la gespa artificial del camp solsoní. El consistori no confia que les instal·lacions municipals estiguin a punt abans de la primavera. El conveni amb l'Escola Arrels té una vigència d'una temporada, si bé especifica que en cas que el camp municipal pugui reobrir-se abans, se'n podria avançar el venciment. Pel que fa al futbol 7, es mantindrà al municipal fins que comencin les obres.