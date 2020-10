Sergiño Dest diu que «és un honor ser el primer nord-americà a jugar al Barça»

El nou jugador del Barcelona Sergiño Dest ha assegurat que «és un honor ser el primer nord-americà a portar aquesta samarreta i és un somni fet realitat jugar aquí» a la roda de premsa que ha tenir lloc a la sala de premsa del Camp Nou.

Dest, lateral dret de només 19 anys i procedent de l'Ajax, ha revelat que el seu model a seguir "és Dani Alves", de qui assegura que ha vist "molts vídeos a Youtube" i que entrenarà "el que calgui per aconseguir una forma física "que li permeti" pujar i baixar". En aquest sentit, també va admetre que "és fantàstic jugar amb Leo Messi, el millor jugador del món" i que correrà "tot el necessari per ell i per la resta de jugadors".

Aquesta afirmació va ser en la mateixa línia del que va dir en una entrevista al diari holandès 'De Telegraaf': "Em quedaré sense oxigen en els pulmons en cada partit per Messi". El lateral dret, qui portarà el dorsal número 2, ha assegurat que el seu objectiu "és guanyar tots els títols possibles" i que "independentment del que hagi succeït recentment al Barcelona aquest és un club amb una trajectòria que l'avala".

A més, ha reconegut que la presència de Ronald Koeman al Barcelona "ha sigut important per venir aquí, però hi ha hagut moltes altres persones que em van ajudar a prendre la decisió". Dest ha signat un contracte per cinc temporades amb el Barcelona i la seva clàusula de rescissió serà de 400 milions d'euros.