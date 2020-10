Peñarroya i el seu Burgos, a la final de la Champions

L'Hereda San Pablo Burgos, entrenat per l'egarenc establert a Manresa i exentrenador del Baxi, Joan Peñarroya, es va classificar ahir per a la final de la Lliga de Campions de la temporada passada, en què van participar els bagencs, en der-rotar el Dijon francès per 81-67. En els castellans hi ha tres jugadors més amb passat al Congost, el pivot Jordan Sakho, que encara pertany al Baxi i està cedit al Burgos, l'ala Àlex Barrera i el base Alex Renfroe. El gran partit de Benite (25 punts) i de Horton (19) van donar ales al Burgos, que va arribar a guanyar de vint punts.

El seu rival a la final serà l'equip amfitrió, l'AEK d'Atenes, que ahir va apallissar el Casademont Saragossa per un rotund 99-75.