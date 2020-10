El Solsona tem que haurà de jugar bona part de la temporada a Cardona

Aquest cap de setmana arrenquen les categories catalanes de futbol (també futbol base). Una de les novetats és la presència del Solsona a Primera Catalana. Però aquesta temporada històrica per als solsonins ha quedat en certa forma aigualida per no poder jugar a casa, ja que està pendent de les obres d'arranjament del mur que separa l'institut i el camp i de la col·locació de gespa artificial.

Per aquest motiu, el Solsona jugarà els seus partits com a local a Cardona; el primer, demà diumenge davant l'At. Sant Just (12.15 h). Joan Corominas, un dels entrenadors del conjunt solsoní (fa tàndem amb David Andreu), ha deixat clar que «estem decebuts perquè sembla que els terminis s'allargaran. Tots just estan licitant les obres del mur. Tot fa pensar que almenys la primera fase de la competició, que s'acaba al febrer, l'haurem de jugar a Cardona com a locals. Confiem que la gent de Solsona ens acompanyi i vingui al camp. Normalment jugarem a la tarda, a excepció de quan coincidim amb el Cardona, com passa aquest diumenge».

Quant a la reconstrucció del mur, és previst, segons l'Ajuntament de Solsona, que el departament d'Educació de la Generalitat en liciti les obres de forma imminent. Les obres es preveu que durin uns dos mesos, segons el projecte. Quan finalitzin, hi entraran les màquines que han de renovar la gespa artificial del camp solsoní. El consistori no confia que les instal·lacions municipals estiguin a punt abans de la primavera.

A la pretemporada, el Solsona només ha cedit un empat (amb el Joanenc), i s'ha imposat, a domicili, a equips de Primera Catalana com el Parets i el Júpiter. Corominas ha dit que estem «molt contents. Els nous s'han acoblat bé amb els que continuen i han fet pujar el nivell. La clau serà adaptar-nos com més aviat millor a la categoria». En el mateix subgrup 2B de Primera Catalana, el Martorell d'Albert Nualart obre la competició a Can Vidalet (11.45 h).

Novetats a Segona Catalana



A Segona Catalana també hi ha equips nous. En el subgrup 3B s'inclou l'Òdena, que avui precisament rep el San Mauro, l'altre equip anoienc (17 h ). Al subgrup 4A hi juguen set equips de casa nostra, i s'hi estrenen l'Avià i la Pirinaica després de l'ascens aconseguit la temporada passada; els partits de la primera jornada són, avui, Avià-Calaf (16 h) i Cerdanyola B-Joanenc (16 h); i demà, Pirinaica-Gironella (12 h) i Sallent-Castellar (16.30 h); descansa el Berga. I al subgrup 5B, demà, Organyà-Cervera (17 h).