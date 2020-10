El CE Manresa torna a oferir una bona imatge tot i empatar a zero al Narcís Sala

Els dos equips que representen la Catalunya Central a Tercera Divisió, el CE Manresa i l'Igualada juguen aquest cap de setmana més partits de preparació a l'espera de l'inici de la competició el cap de setmana del 17 i 18 d'octubre.

L'equip que entrena Ferran Costa va tornar a oferir una molt bona imatge, aquest cop al camp del Sant Andreu, aconseguint empatar a zero gols. En els primers minuts, el CE Manresa van crear perill a la porteria andreuenca, sobretot per part d'Erik Rafael i Izan Checa. Amb el pas dels minuts el joc es va anar equilibrant amb un ritme alt de joc, i sovintejant les ocasions en les dues àrees.

A la represa, el CE Manresa ha tornat a dominar inicialment i amb una bona ocasió de Solina ha evitat sota pals (min 57). Cap a la recta final, les revolucions d'uns i altre han baixat. Avui, els manresans tornen a jugar, en aquest cas al Congost davant el Granollers de Jose Solivelles (18.30 h).

Pel que fa a l'Igualada, aquest va ser derrotat per l'Horta de Víctor Valdés per 2 a 0, gols anotats per Sergi Moreno i Aleix Arenas, un en cada part. Tot i que els igualadins van donar la cara en tot moment, els locals, que van aconseguir el seu primer triomf de la pretemporada, van estar més encertats de cara a porteria. Al minut 17, Sergi Moreno va recollir una centrada rasa per batre superant el porter igualadí en la seva sortida. Al descans s'hi va arribar amb l'1 a 0 pels del Feliu i Codina. A la represa, no va ser fins al minut 83 que l'Horta va sentenciar. Va ser doncs Aleix Arenas qui, amb un xut potent feia el definitiu 2 a 0. L'Igualada té avui a la tarda el tercer partit en cinc dies. Rebrà la visita del Prat, equip de Segona B a les 17 h. Dimecres, els blaus van jugar al camp del Sitges, caient per un ajustat 2 a 1.