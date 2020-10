El Grup Via Artés venç a Igualada i passa perquè el Martorell cau derrotat

El Grup Via CB Artés va accedir als quarts de final de la Lliga Catalana EBA fent bona l'única combinació que li anava bé, una victòria seva a la pista del CB Igualada i un triomf del Tenea Esparreguera, que ja no hi tenia res a fer, davant del CB Martorell. De fet, aquest últim equip tampoc no tenia possibilitats ni guanyant, a causa de les diferències de punts.

Els artesencs van fer bona la seva part del pla guanyant a Igualada en un partit en què els anoiencs es jugaven l'accés als quarts de final. Si haguessin guanyat, el bitllet era seu, ja que havien vençut en els dos partits precedents. De fet, vencien a la mitja part d'un enfrontament molt equilibrat que es va resoldre en els últims minuts quan l'Artés es va escapar de cinc punts amb bàsquets de Sobrevias, primer, i d'Illa,després. Però l'equip local va aconseguir posar-se a dos punts (61-63). En el següent atac, Pau Treviño només va anotar un dels tirs lliures i Roger Pérez i Tejero van tenir dos llançaments per portar el partit a la pròrroga, però no ho van aconseguir.

En l'altre enfrontament, el Tenea Esparreguera, que fins ara havia perdut els dos enfrontaments, es va imposar al CB Martorell per 64-55 i, d'aquesta manera ,va possibilitar la classificacio bagenca. El duel entre els dos conjunts del Baix Llobregat Nord de la Lliga EBA va ser molt equilibrat, però els esparreguerins, conduïts pels 18 punts d'Antón, van fer una bona estrebada en l'últim quart i es van escapar.