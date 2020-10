Un irregular Cadí la Seu s'estavella contra la muralla física del Ciudad de la Laguna

Quan semblava que havia fet el més difícil després d'anar més de vint minuts per sota en el marcador i, també, cedint la iniciativa al rival, el Cadí, que havia remuntat al tercer quart gràcies a un parcial de 13 a 0 amb Irati Etxarri com a estilet anotador, les urgellenques van acabar sucumbint a la intensitat física, a la major agressivitat, del Ciudad de la Laguna. Les tinerfenyes, liderades per una poderosa Tanaya Atkinson, van refer-se i van imposar la seva força al darrer quart després de manar durant tota la primera part.

A tkinson va ser el referent canari des del primer moment. El Ciudad de la Laguna va sortir molt més ben plantat i va portar sempre la iniciativa. Tant al marcador (excepte el 3-2 després d'un bàsquet amb addicional de Pujol) com damunt la pista. El Cadí jugava a batzegades. I d'això en va treure profit el Ciudad La Laguna, que amb un parcial de 0-7 al tram final del primer quart va obrir forat (11-19). El primer triple de la tirador empedreïda Williams va dur a una ràpida resposta urgellenca (18-19), però no hi havia manera que el Cadí aconseguís passar al davant. Les de Tenerife tenien un punt més d'encert i de solidesa. Dos triples (Atkinson i l'exSedis Nogic) tornaven a distanciar les visitants. Encara bo d'una petita reacció local per deixar el 30-34 del descans.

Després d'uns minuts de tempteig en tornar del vestidor, Atkinson i Nogic semblaven disparar les canàries (34-42). Les urgellenques, però, van serrar les dents. I a partir d'un bàsquet amb addicional de Serena-Lynn Geldof i de tres cistelles seguides d'Etxarri, el Cadí, en uns minuts de grandíssim joc, va passar al davant (47-42).Semblava llavors molt superior. Però el Ciudad de la Laguna no es va enfonsar. Al contrari. Va collar més en defensa, fins protagonitzar algunes accions que els àrbitres haurien pogut sancionar. L'agressivitat al darrera de les canàries va descol·locar les locals, més toves i irregulars. El Cadí va semblar-se fondre davant de Bettencourt, Imovbioh i, com no, Atkinson. Segona derrota en dos partits.