L'Igualada Rigat afluixa a la represa i encaixa la segona derrota al Vendrell

L'Igualada Rigat va caure a la pista del Vendrell per un ajustat 5 a 3. Després d'un primer temps força favorable, els de Francesc Linares es van veure superats a la represa, sense aconseguir anotar.

La primera part va ser molt disputada amb intercanvi de gols, tot i que el marcador, tret dels empats, sempre va ser favorable als igualadins. Roger Bars va obrir molt aviat el marcador (min 3). Fins al minut 17, no van replicar els locals amb l'1 a 1 obra de Gerard Miquel. Dos minuts després, Aleix Marimon va tornar a situar per davant l'Igualada Rigat (1-2).

El partit es jugava de tu a tu i el Vendrell va fer el 2 a 2 quan quedaven quatre minuts, obra de Roc Llisa, però Tety Vives aprofitava el darrer minut per marcar el 2 a 3.

Al segon temps, nou empat del Vendrell en aquest cas en transformar una falta directe Lluís Ferrer al minut 32 (3-3). Poc després llançament també directe desaprofitat per Sergi Pla (min 40), els locals s'avançaven per primer cop en el marcador (4-3) amb un gol de Xavier Crespo (min 43). Gerard Miquel anotava el 5 a 3 al minut 48 i feia pràcticament impossible la remuntada per part de l'Igualada, Rigat, que perdia el segon compromís de lliga després de perdre en la primera jornada amb el Liceo al pavelló de Les Comes (0 a 4). Dissabte, els igualadins rebran el Noia Freixenet (20 h)