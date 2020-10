La Penya trenca el malefici de la pista del MoraBanc

Amb una sòlida defensa i l'aportació de tots els seus jugadors, el Joventut va aconseguir vèncer a la pista del MoraBanc Andorra per un 87 a 89 en un dels tres partits d'ahir de la quarta jornada de la Lliga Endesa.

Ante Tomic amb 30 de valoració (i màxim anotador del partit amb 19 punts) va ser l'home més destacat d'una Penya que no vencia al Principat des del 1995. Tot i que al descans els d'Ibon Navarro manaven per tres punts (45 a 42), el tercer parcial de 14 a 22 va ser decisiu pels badalonins.

En el primer partit de la jornada d'ahir, el Monbus Obradoiro va perdre el seu primer partit de la temporada i, a més, ho va fer amb una diferència gran de punts. Va caure derrotat per un conjunt que encara no havia estrenat el seu compte de victòries, el Retabet Bilbao, per un clar 99-81.

Tret d'uns primers minuts en què els gallecs van dur la iniciativa, els bascos van dominar i ja van arribar al descans amb una bona renda (47-34). La defensa visitant no va existir i, amb un joc coral, i set jugadors amb dobles dígits d'anotació, capitanejats pels 16 del base Rousselle, el Bilbao no va tenir cap problema per assegurar el primer triomf de l'any.

Dels partits d'avui, destaca el que jugarà al migdia el Barça amb l'Acunsa Gipuzkoa però no per temes esportius, sinó per la baixa per coronavirus del seu tècnic, Sarunas Jasikevicius, i del seu ajudant, Darius Maskoliunas.

També avui, a partir de les quatre de la tarda (DAZN i Teledeporte), el San Pablo Burgos de Joan Peñarroya disputa la final de la Lliga de Campions de la FIBA. Serà a Atenes, contra l'AEK, l'equip amfitrió.