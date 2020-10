El Barça acumula 488 milions de deute després de perdre'n 97 en l'exercici 2019-20

El FC Barcelona va presentar ahir els comptes del tancament de l'exercici econòmic 2019-20, amb un resultat net de 97 milions d'euros de pèrdues a causa de la caiguda d'ingressos per la pandèmia de coronavirus.

«L'impacte de la covid-19 fa que tinguem 200 milions menys d'ingressos, i que hi hagi unes pèrdues de 97 i no els 11 milions de beneficis que estaven pressupostats», va anunciar el vicepresident econòmic i patrimonial del Barça, ??Jordi Moix. Sense els efectes de la covid-19, el club estima que hi hauria hagut un benefici net de 2 milions d'euros el curs passat, en contra dels 97 milions de pèrdues que s'han auditat. «Sense aquesta pandèmia, l'exercici es tancaria en positiu», va insistir Moix.

Però aquests números de 97 milions de pèrdues en el curs financer 2019-20 són els que s'han de sotmetre a l'aprovació dels socis compromissaris a l'assemblea general ordinària convocada per al proper 25 d'octubre. «Intentem potenciar els ingressos que sí que es poden controlar, adaptar despeses a les circumstàncies i, en el balanç i creditors, allargar els terminis de venciment per reconduir les circumstàncies de la pandèmia. Les plagues d'Egipte no són causa nostra», va opinar Moix en clara referència a la pandèmia.

El Barça ha tancat l'exercici amb uns ingressos de 855 milions d'euros, 204 milions per sota dels 1.059 milions fixats en el pressupost. Una baixa que el club atribueix a diversos efectes de la pandèmia, com els 47 milions d'euros ingressats de menys al Camp Nou, o els 35 milions pel que fa a ingressos de les botigues. Per fer front a aquests ingressos menors, el club va intentar controlar les despeses. En aquesta reducció destaca l'ERTO que va fer durant el confinament (35 milions d'euros) així com per la baixada dels variables dels jugadors per a la no consecució de la lliga i pel traspàs de les variables de classificació a quarts de final de la Champions a la temporada 2020-21. El deute net el 30 de juny del 2020 és de 488 milions d'euros, però el patrimoni net del club segueix sent positiu, amb un saldo de 35 milions d'euros.

Pel que fa a el pressupost de la temporada actual, la 2020-21, Moix va fer un avançament, amb unes xifres estimades de 791 milions d'euros d'ingressos ordinaris previstos, 64 milions menys que els ingressats en aquest últim curs. L'exercici d'aquesta temporada preveu una caiguda de les entrades de 199 milions d'euros respecte a l'últim any sense covid-19 (la temporada 2018-19).

La taula del vot de censura contra el president del Barça Josep Maria Bartomeu continua avançant cap a la validació de les signatures necessàries per tirar endavant el procés. Ahir ja eren 13.754 les signatures aprovades d'un total de 14.956 de tramitades (669 han estat nul·les, 138 dubtoses i 395 en procés de validació). La plataforma Més que una moció va presentar 20.687 rúbriques i necessita arribar a les 16.521 per continuar el procés