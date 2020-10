Barça i Madrid veuen ajornats els seus partits per la covid

El Barça i el Reial Madrid van veure com se suspenien els partits de la Lliga Endesa que havien de disputar ahir, contra el Gipuzkoa i a la pista de l'Herbalife Gran Canària, respectivament, per diversos casos de covid-19. Si en el dels blaugrana va ser perquè es van trobar dins del seu cos tècnic, en el dels blancs va ser perquè es va detectar a la plantilla del seu adversari.

Ahir ja informàvem dels dos casos de covid al cos tècnic blaugrana, del seu tècnic, Sarunas Jasikevicius, i del seu segon entrenador, Darius Maskoliunas. Abans del partit contra l'Acunsa GBC, el Barça va informar d'un altre cas i, per tant, l'ACB va procedir a determinar l'ajornament del partit. A més, els jugadors de la plantilla del Barça han d'estar confinats fins demà, que serà quan passaran les proves PCR per comprovar si donen positiu o no.

El partit contra els bascos no pot ser recol·locat amb la rapidesa dels altres anteriors de la mateixa lliga perquè ja ha començat la competició europea. El Barça tenia programada per a dijous la visita a la pista del Zenit de Sant Petersburg de Xavi Pascual, i a hores d'ara no se sap si el partit es podrà disputar. Dependrà dels resultats de les proves als basquetbolistes. El duel entre el Barça i el Gipuzkoa es jugarà el 20 d'octubre, a les 19 hores.

Pel que fa al Reial Madrid, és subjecte passiu de l'ajornament del partit contra el Gran Canària, després que els insulars anunciessin ahir un cas a la seva plantilla. Els blancs també tenen partit de competició europea dijous contra el València, i per això el seu partit a Las Palmas s'ha traslladat fins al proper diumenge, dia 11 d'octubre.

Els positius del Barça s'ajunten als de dos equips més de l'Eurolliga que han reportat casos. Es tracta del Khimki, que havia de jugar aquesta setmana contra el Zalgiris, i el CSKA de Moscou, que ha de rebre el Maccabi. Aquest equip es va enfrontar al Barça dijous al Palau Blaugrana.



Derrotes de Baskonia i València

Pel que fa als partits que es van jugar ahir, el TD Systems Baskonia va pagar l'esforç del seu triomf contra el Reial Madrid divendres a l'Eurolliga i va caure derrotat davant de l'UCAM Múrcia per 75-83. L'equip de Sito Alonso es va escapar a l'inici i va mantenir la diferència fins al final. DiLeo, amb 22 punts, i Frankamp, amb 17, van ser els millors dels visitants, i Peters, amb 15, va destacar pels vitorians.

Al matí, el Movistar Estudiantes va vèncer l'Urbas Fuenlabrada per 81-82 en el derbi madrileny i va obtenir la primera victòria del curs. Dos tirs lliures de Dovydas Giedraitis van acabar decidint. Avramovic va ser el millor, amb 20 punts.

En l'últim partit de la jornada, una altra sorpresa. El Coosur Betis també va aconseguir la seva primera victòria en vèncer un altre equip d'Eurolliga, el València, per 95-85. Gran partit de James Feldeine, que va anotar 26 punts.