El Burgos de Peñarroya toca la glòria europea i s'emporta un milió d'euros

L'Hereda San Pablo Burgos, l'equip que entrena l'egarenc establert a Manresa i expreparador del Baxi Joan Peñarroya, va convertir-se ahir en campió de la Lliga de Campions de la FIBA després de guanyar amb claredat el seu tercer partit en cinc dies en la fase final de la competició. El torneig, el mateix en què els manresans van ser eliminat el febrer passat, viatja a les vitrines del Club Baloncesto Miraflores, que suma així el primer títol de la seva història i, a més, s'embutxaca un milió d'euros, el premi que dona la federació internacional al campió, la qual cosa no anirà malament als castellans per aturar una mica els efectes de la pandèmia.

El Burgos, a més, disposa de tres exjugadors manresans, el base Alex Renfroe, l'ala Àlex Barrera, que ahir no va disputar cap minut, i el pivot cedit pels bagencs Jordan Sakho. Tots tres també són campions.

En el partit d'ahir, l'AEK jugava a casa, però no va poder fer valer la condició de local ja que el partit era sense públic. Els grecs, que disposen d'una plantilla de molts quirats però ja força entrada en anys, van començar forts i es van escapar de deu punts al final del primer període. Però el segon quart va ser un desastre per a ells. Un pacial de 35-12, amb un llançat Omar Cook, autor de quatre triples en els primers vint minuts, van destrossar la defensa hel·lena i van propiciar que el Burgos s'escapés de 13 punts al descans.

En el tercer quart, i sobretot en l'últim, la diferència va anar creixent i va pujar fins als vint punts (75-55). L'AEK va reaccionar amb dos triples seguits i més tard va arribar a baixar la diferència dels deu punts, però no van ser a temps de remuntar davant d'un conjunt, el de Peñarroya, que va veure com Thad McFadden es convertia en el jugador més valuós del torneig.



Ahir també es va disputar el partit pel tercer lloc, força llaminer perquè hi havia 200.000 euros en joc per al guanyador i 140.000 per al perdedor. Finalment, el Dijon francès es va imposar al Casademont Saragossa per un ajustat 70-65 i lliga la simbòlica medalla de bronze.