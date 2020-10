El Calaf assalta el camp de l'Avià a la segona meitat

Ajustada victòria del Calaf al camp de l'Avià en la jornada inaugural de la Segona Catalana. El matx va començar força equilibrat, tot i que els visitants van ser una mica millors en el primer quart d'hora de partit. A partir d'aquí l'Avià va augmentar la intensitat i un cop superats els primers 20 minuts va estrenar l'electrònic mitjançant un cop de cap de Fernández al segon pal.

Al Calaf li va costar reaccionar en aquesta primera part i els berguedans no van patir massa per marxar als vestidors amb el mínim avantatge.

A la represa, els visitants van sortir amb energies renovades (van efectuar tres canvis al descans), i quan encara no s'havia complert ni el primer minut de joc, van establir l'empat amb un gol de falta d'Alfred Martínez. I només deu minuts més tard, el mateix jugador va firmar una gran jugada individual per situar els anoiencs davant. En els darrers instants, els dos equips van estavellar sengles pilotes al pal, però finalment el marcador ja no es va tornar a moure.