El primer clàssic femení, decantat clarament a favor del Barça (0-4)

No va ser un partit més. No pot ser-ho un partit que inaugura una nova rivalitat, i encara menys quan els contendents porten els escuts del Reial Madrid i del FC Barcelona. Els dos gegants del futbol espanyol relaten des d'aquest diumenge la història dels clàssics també en femení, donada l'esperada aposta del club blanc per les seves dones. Dies de vida té el projecte blanc, a qui la Lliga Iberdrola ha donat la benvinguda aquesta temporada. De més hores de vol presumeix el conjunt blaugrana. La trajectòria en l'últim lustre resumeix la competitivitat exhibida en el camp 11 de la ciutat esportiva de Valdebebas. Va guanyar el Barça per 0-4.

No hi ha res a objectar als mèrits de les guanyadores. Van combinar paciència i ambició per tombar les seves rivals, tot i que la portera madridista Misa Rodríguez ho va posar més difícil del que reflecteix el marcador. Va sucumbir a un xut de Patri Guijar-ro'(min 18), a l'infortuni que la va acompanyar en un autogol (min 54), a una volea de Lieke Martens (min 66) i a una puntada de peu d'Alexia Putellas (min 75).

Les seves aturades van fer que el resultat fos més decorós que el 9-1 o el 0-6 amb què el Barcelona va sotmetre el curs passat el CD Tacón, el projecte de què va brollar aquest Reial Madrid; ahir, amb un altre nom, el novell va acabar igualment batut per un Barça femení ofensiu, voraç i dominador.

El nou curs comença per a les de Lluís Cortés de la mateixa manera que va finalitzar l'anterior. Llavors invicte, ahir vencedor davant un Reial Madrid que ja sap com les gasta el seu arxienemic.