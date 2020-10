Un gol de Max Morell en el descompte dona als blaus unes justes taules

L'estrena del Club de Futbol Solsona a Primera Catalana va ser reeixida. Els jugadors de Joan Corominas i David Andreu van exhibir actitud i capacitat competitiva i es van mostrar superiors al seu oponent durant tot el partit, a excepció dels últims deu minuts del primer període. El gol de Max Morell al minut 94 (3 a 3) va premiar la tenacitat dels blaus.

Els solsonins van palesar ambició ofensiva des dels primers minuts del partit, tot i que el primer equip que visitava Cardona, l'Atlètic Sant Just, ocupava la cinquena posició del grup 2n de Primera Catalana en suspendre's la competició el març.

La primera ocasió de gol va ser per als locals. Marc Díaz va executar amb mestria un servei de falta des de la frontal de l'àrea (min 6) i va obligar el porter santjustenc Jaime Maíllo a lluir-se.

Ambdós equips van exposar sòlids arguments futbolístics per assolir el control del centre del camp, però els dels solsonins van ser més convincents i efectius. Guiu Montaner i Xavier Ratera penetraven en la defensa visitant un i altre cop per la dreta i Marc Díaz era un perill latent per l'esquerra. Aquest últim jugador va culminar una gran acció individual amb una centrada rasa que Xavier Ratera va materialitzar des de l'àrea de gol (minut 30).

La senyalització d'un rigorós penal del porter Gerard Barcons sobre Álex Cebrián (min 33) i la seva transformació en el gol de l'empat (min 35) va descentrar els dels Solsonès, que van encaixar dos gols més en el breu interval de quatre minuts.

Una pèrdua de pilota al centre del camp (min 38) va facilitar el contracop que va culminar Jan González (1 a 2). Tot seguit, Sergi Monsó va aprofitar una acció d'estratègia per afermar l'avantatge santjustenc (1 a 3). Abans del descans, Marcel Bellido va aprofitar un precís servei de falta executat per Marc Díaz per rematar de cap al pal esquerre de la porteria de Maíllo (min 44).

Els blaus van recuperar el domini a la represa i una centrada lateral de Roger Alsina va permetre a Marc Guijarro reduir el desavantatge a només un gol (min 53). La segona meitat va ser un monòleg de joc dels de Solsona, però sense generar clares ocasions de gol, fins que una altra centrada lateral, ara d'Aitor Lorca, va donar a Max Morell l'oportunitat de certificar el merescut empat dels solsonins. El llampec blau va tornar a resplendir.