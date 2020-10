El Joanenc s'emporta els tres punts tot i acabar amb nou jugadors a Cerdanyola

El Joanenc va aconseguir la primera victòria de la temporada després de derrotar per la mínima el Cerdanyola del Vallès B. Els visitants van dominar les primeres comparses del joc, mostrant-se superiors quan tenien la pilota als peus i fent molt de mal a la defensa local. Els grocs van gaudir fins a dos u contra u que no van saber aprofitar per fer el primer gol del partit, que arribaria al minut 26 després que Galvan rematés una bona centrada de Criado. El partit es posava de cara per als bagencs, però abans de la mitja hora de joc, l'àrbitre va expulsar Dalmau per doble targeta groga. El Cerdanyola va aprofitar la seva superioritat numèrica per fer-se amb la possessió de la pilota i tractar d'arraconar el Joanenc en la seva àrea. Tot i això, els locals no trobaven la manera de fer mal al Joanenc, qui va defensar l'avantatge que gaudia i sortir al contracop per tal de sorprendre als vallesans. En una d'aquestes sortides, els visitants van provocar un penal que podria haver deixat sentenciat el partit, però Skowron va fallar el llançament. Amb escassos minuts per disputar-se, l'equip arbitral va expulsar de nou un jugador visitant, aquesta vegada Djitte, també per doble targeta groga, deixant el Joanenc amb només nou jugadors en el tram decisiu del partit.