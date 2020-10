Els jugadors solsonins creuen que aconseguir la permanència ha de ser la resposta a la situació

«Si hi ha algun aficionat que vol venir a donar suport a l'equip però no pot fer-ho per raons logístiques o de mobilitat, volem que ens ho faci saber. Els jugadors de l'equip buscarem una solució per tal que ho pugui fer». Arnau Múrcia, capità del CF Solsona i un dels baluards de la defensa blava, palesa amb aquest compromís l'actitud amb què els membres de la plantilla solsonina afronten l'inesperat i forçat exili a terres cardonines.

«La batzegada emocional la vam patir a l'estiu, quan ens van confirmar que aquesta situació es produiria de forma irreversible», rememora Múrcia. Des d'aleshores l'equip «ha fet un esforç constant d'adaptació. No tenim alternativa. O encaixem la situació, l'afrontem i lluitem per la permanència, o donem la categoria per perduda», conclou el capità.

Tot i això, el porter Gerard Barcons considera que «el retard a l'hora de reconstruir el mur no és lògic» i Arnau Múrcia denuncia que resoldre la incidència «no ha estat una prioritat des de Barcelona, on no es pot copsar la transcendència que l'ascens de l'equip té per a la ciutat de Solsona»

El principal repte que encaren els jugadors és l'adaptació de l'estil de joc de l'equip a les reduïdes dimensions del terreny de joc del Municipal de Cardona. El migcampista Albert Parcerisa exposa que «som un equip avesat a practicar un joc combinatiu, sobretot a l'hora de generar accions ofensives. Per tant, enguany, a més d'adaptar-nos a les exigències tàctiques, de ritme i de concentració de Primera Catalana, haurem d'emmotllar-nos a fer un futbol més directe per ser competitius».

Els tres jugadors es mostren ambiciosos i coincideixen a l'hora d'adquirir el compromís de tancar l'estada a Cardona «en una posició idònia per segellar la permanència a Solsona en el darrer tram de la temporada. Assolir-la ha de ser la nostra resposta a l'exili».