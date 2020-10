L'Ajuntament de Manresa oferta 625 places d'activitat física per a adults i gent gran

ARXIU PARTICULAR

La marxa nordica és una de les activitats que ofereix l'Ajuntament de Manresa ARXIU PARTICULAR

La regidoria d'Esports de l'Ajuntament de Manresa ja té a punt la nova oferta del Programa Municipal d'Activitat Física MES (Manresa, Esport i Salut) per a adults i persones grans que es desenvoluparà del 19 d'octubre al 18 de juny de 2021. El programa d'enguany es presenta amb característiques especials perquè es puguin desenvolupar amb totes les garanties de prevenció, distanciament i seguretat a causa de la covid-19.

Si en edicions anteriors, aquestes activitats dirigides es desenvolupaven en locals veïnals, centres cívics o gimnasos escolars fora de l'horari lectiu, la nova temporada tindrà com a principal novetat que les activitats es desenvoluparan en instal·lacions esportives àmplies, higiènicament més preparades, com són les Piscines Municipals, el pavelló Ateneu les Bases, el pavelló del Pujolet i els gimnasos DUO, Vela i Gimbe.

Un altre de les novetats és el reforç de les activitats a l'aire lliure. Aquest increment es concretarà amb 12 grups de marxa nòrdica a la setmana i 4 grups d'1 hora a la setmana de dinamització dels parcs de salut. Des de la regidoria d'Esports es considera que la marxa nòrdica incorpora més beneficis a l'acte de caminar com és l'activació de la part superior del cos provocant la millora de la postura corporal, la disminució de l'impacte de les articulacions del genoll i la zona lumbar així com la millora dels resultats cardiovasculars.

Tots els detalls de la nova oferta esportiva han estat presentats avui pel regidor d'Esports de l'Ajuntament de Manresa, Antoni Massegú. El regidor ha valorat de forma positiva la nova oferta d'activitats que tenen l'objectiu "d'afavorir la socialització de les persones, posar en valor l'activitat física com a element important per a la salut i, també, mostrar la voluntat d'intentar normalitzar -dins de l'anormalitat- una situació com la que estem vivint".

Massegú ha anunciat que enguany hi haurà un total de 29 grups amb 625 places si bé "depenent de la demanda intentarem no deixar ningú fora". El regidor ha subratllat l'increment de l'oferta de marxa nòrdica i la necessitat d'inscriure's també als Parcs de Salut "per una qüestió de traçabilitat de contactes".