L'equip de la Joviat buscarà aixecar el trofeu femení davant el CN Terrassa

No hi haurà derbi a la final de la Copa Bages femenina. Joviat i Petropintó ASFE no es veuran les cares després que les noies de Màrius Bonjorn caiguessin derrotades en un ajustat 42-47 davant el CN Terrassa.

La Joviat, en canvi, es va imposar de forma clara i contundent davant el Femení Osona per un 48-26. L'equip entrenat per Gerard Barbé no va tenir problemes per liderar tot el partit, tot i que el baix marcador evidencia les dificultats d'ambdós equips a l'hora d'anotar i ser consistents en atac. Barbé va destacar «el gran rendiment defensiu de totes les jugadores el llarg dels 40 minuts. Vam fer un gran partit a darrere». El treball defensiu de la Joviat va ser el que va marcar el rumb d'un partit que no va tenir més història que la que van explicar les jugadores bagenques. El matx va estar marcat per un desencert ofensiu evident, sobretot en situacions clares de contratac que les jugadores no van ser capaces de concretar.

Barbé assegurava que «en els amistosos que hem fet hem jugat molt bé. Teníem moltes ganes de jugar la Copa Bages i competir». El desencert en el tir exterior, una de les armes del conjunt de Barbé, no va disminuir el nivell d'intensitat defensiva de les jugadores e la Joviat. L'inici del tercer quart va acabar de sentenciar el partit. El resultat al final d'aquest període era de 41-16. La Joviat començarà la lliga d'aquí dues setmanes, però abans el CN Terrassa les espera a la final, que es disputarà el proper cap de setmana.

per la seva part, les jugadores del Petropintos ASFE no van poder amb el CN Terrassa. Tot i un bon inici, aconseguint un 7-0 de parcial, ràpidament les jugadores del Terrassa van endurir la defensa i van portar el partit a una trinxera on cap dels dos conjunts era capaç d'esgarrapar una avantatge considerable. La defensa va marcar el ritme en el partit, on els dos equips van aconseguir esgotar alguns atacs del rival. En aquest escenari, qualsevol jugada era decisiva, i al final una bona jugada del CN Terrassa va suposar una diferència de tres punts per les visitants a falta de deu segons per acabar el partit. Al final, el Terrassa va acabar anotant dos punts i va sentenciar el partit.

Tot i la derrota, bon nivell de bàsquet de les jugadores de Sant Fruitós després de més de sis mesos sense competir i amb un staff tècnic renovat. Començar des de zero mai és senzill.