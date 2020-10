L'Igualada equilibra un 0 a 2 en contra davant el Prat, un equip de Segona B

Després de dos partits amb resultats negatius fora de casa, amb el Sitges (2-1) i l'Horta (2-0), l'Igualada va aconseguir ahir a les Comes un meritori empat (2-2) davant el Prat, equip de Segona B. Els blaus es van mostrar molt compactes i van aconseguir igualar un 0 a 2 en contra, amb gols de Sergio i Martí. La propera setmana, els igualadins jugaran el darrer matx de pretemporada, també a casa, davant l'Hospitalet (Segona B).

Igualment ahir tenia partit l'Igualada femení, també preparatori per a la lliga de la Primera Divisió estatal que començarà el 18 d'octubre, a casa, davant el Girona. En la matinal d'ahir, les igualadines van perdre per 1 a 3 davant el Sant Gabriel, amb un bon inici de les locals, però que no van saber aprofitar en etac. En canvi, les visitants van ser més resolutives i van desequilibrar l'enfrontament amb tres gols, abans de marcar Peke l'únic gol de les de casa.