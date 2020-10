L'Organyà es troba amb un Cervera més experimentat en l'inici de la lliga

L'Organyà ha tornat a competir a Segona Catalana després de proclamar-se campió la temporada passada a Tercera, però no ho ha pogut fer amb una victòria, per culpa d'un Cervera més endollat i amb més rodatge, que no li ha posat les coses gens fàcils. Tot i això, les sensacions han sigut positives en competir en tot moment, en un partit que s'ha decidit a l'equador de la segona meitat.