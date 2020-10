El Martorell mereix més en un partit enèrgic contra un Martinenc més conservador

El Martorell i el Martinenc van oferir un partit vibrant i molt igualat en el que hi va haver acció des del primer moment. Els locals es van avançar en el minut 3 de partit, després que Baquero no pogués bloquejar un tir ras des de la frontal de l'àrea. Però pràcticament en la següent jugada, els visitants van tenir l'opció d'igualar el resultat. Aguilera va rebre un cop dins de l'àrea, provocant un penal que ell mateix s'encarregaria de transformar per posar l'1 a 1. El contacte, massa dur, va fer que el jugador blanc i vermell hagués de ser substituït degut a una lesió. Després d'uns minuts inicials trepidants el partit es va calmar. El Martorell tractava de pressionar la sortida de pilota del seu rival, mentre que al Martinenc no li quedava una altra que buscar els espais a l'esquena de la defensa visitant. Just abans de concloure la primera meitat es van viure els minuts més disputats, amb accions de perill per part dels dos equips que els porters van haver de sabotejar per mantenir la igualtat.

A la represa, el joc es va intensificar i el ritme va augmentar. Els dos equips anaven per la victòria, però cap estava lo suficientment encertat per aconseguir el gol que trenqués amb les taules. No va ser fins al minut 78 que el Martinenc aconseguís posar-se al davant, en una jugada de tiralínies que va concloure amb un toc precís per superar de nou a Baquero. Al tram final només hi havia un protagonista sobre el terreny de joc. El Martorell ofegava al seu rival, que reculava cap a la seva porteria per defensar-se fins al final. L'empenta dels martorellencs convidaven a pensar que aconseguirien l'empat. Güell va rematar una centrada lateral que es va desviar fregant el pal, mentre que Santaularia va disposar d'una falta directe a l'últim minut del temps afegit, però el porter local va rebutjar la pilota de forma magistral mentre l'àrbitre indicava el final del duel.