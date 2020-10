El Navàs i el Puig-reig es desperten tard

El Navàs i el Puig-reig es van repartir els punts en el derbi intercomarcal que estrenava la temporada pels dos conjunts. El matx va estar marcat per dues parts ben diferenciades; una primera sense pràcticament ocasions de gol, i la segona, amb moltes més aproximacions i ocasions clares pels dos equips per emportar-se els tres punts. Els dos conjunts van començar amb poca intensitat l'enfrontament, i no van prendre gaire riscos en atac. Tot i això, el Navàs va disposar d'una magnífica ocasió per avançar-se des del punt dels onze metres, però l'execucució va ser erronia. Per la seva banda, el Puig-reig també va estar a prop d'inaugurar l'electrònic en alguna aproximació perillosa a l'àrea del Navas que no va saber culminar amb encert en els dar-rers metres.

Després del pas pels vestidors, el partit va guanyar en intensitat i vistositat, ja que les arribades a les àrees del rival van ser molt més freqüents. El primer equip que va aconseguir aprofitar una d'aquestes aproximacions va ser el Navàs, gràcies a una diana de Deig just quan s'arribava a l'hora de partit. Acte seguit, els locals van poder aixamplar la distància en l'electrònic però l'actuació «in extremis» del porter i la defensa berguedana ho va impedir. Això va esperonar el Puig-reig, que pels volts del minut 70 va reestablir la igualtat inicial després d'aprofitar una centrada des de la banda dreta de Claret. I just en la següent jugada, va estar a punt capgirar el signe de l'enfrontament, però el porter navassenc ho va evitar amb una magnífica intervenció. Tot i aquesta jugada, el Navàs va ser més incisiu en els darrers instants buscant el gol que li donés la victòria en la jornada inaugural, i fins i tot va reclamar un possible penal en l'àrea visitant, però la defensa puigreigenca va saber resistir a la voracitat ofensiva del rival i els dos conjunts es van haver de conformar amb un punt que intentaran fer bo la setmana vinent amb sengles triomfs.

En la propera jornada, el Navàs visitarà el camp del Matadapera, mentre que el Puig-reig rebrà el segon equip de la Pirinaica, recent ascendit aquesta temporada de la Quarta Catalana.