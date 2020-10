La Pirinaica s'imposa per la mínima al Gironella en un duel força igualat

La Pirinaica s'ha estrenat a Segona Catalana amb una victòria per la mínima davant del Gironella. Els visitants, amb més experiència en la categoria, van començar dominant la possessió de la pilota, però amb el pas dels minuts, la Pirinaica cada vegada s'anava trobant més còmode sobre el terreny de joc. Els dos conjunts volien imposar el seu propi ritme, pel que es va viure un partit molt competit, encara que sense gaires oportunitats de gol. L'acció se situava lluny de les porteries, excepte en alguna ocasió comptada que els dos porters van saber resoldre sense gaires complicacions. La primera meitat arribava al final amb la sensació que cap dels dos conjunts estava mostrant la millor versió, sobretot en l'apartat ofensiu.

Els manresans van aprofitar el descans per modificar alguns aspectes del seu joc, i es va donar entrada a jugadors que podien oferir noves variants als locals de cara al gol. Els primers minuts del segon temps van ser molt similars als que es van viure en la primera meitat. Els dos conjunts seguien sense esbrinar com podien debilitar el seu rival, però en el minut 73, en una de les escasses ocasions de gol que es van gaudir en tot el partit, els vermells es posarien davant del marcador. El davanter Jiménez va rebre una passada a l'esquena de la defensa que el va deixar sol davant del porter gironellenc, i amb molta sang freda va definir per sobre de Sabaté en el que seria l'únic gol del partit. El Gironella, amb menys de vint minuts per reaccionar, es va llançar a l'atac a la cerca del gol que encara no havien aconseguit. El partit es va posar molt emocionant en els últims minuts, però el bon posicionament de la defensa local, que va estar excel·lent durant els 90 minuts, va impedir que el Gironella empatés el marcador. Mentre que al contracop, la Pirinaica trobava més espais en la defensa del seu rival, però no van ser capaços de sentenciar el partit abans de la seva conclusió.