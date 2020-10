El Súria i el segon equip de l'ASFE jugaran el partit decisiu del grup B

ASFE i Sant Vicenç de Castellet jugaran el proper diumenge a les 12.30h la final de la Copa Bages del grup B després que ambdós equips vencessin Artés B i Súria en unes semifinals que van ser completament diferents. El Sant Vicenç ho va fer amb contundència i el Sant Fruitós, amfitrions d'una nova edició de la Copa Bages, després d'un partit més disputat i treballat gràcies a una molt bona segona part.

El CB Artés i el Sant Vicenç de Castellet es van disputar una plaça a la final del grup B de la Copa Bages amb una victòria contundent del Sant Vicenç de Castellet per 66 a 36, en un partit marcat, des d'un bon inici, per un desencert ofensiu dels jugadors del CB Artés realment important, anotant només 4 punts en un primer quart que va acabar 21-4 i que va col·locar una pedra molt difícil de moure per als jugadors de l'Artés.

El segon quart va ser més igualat, amb un parcial de 14 a 11 a favor de l'Artés que va aprofitar que el Castellet va baixar el ritme i va afluixar a nivell d'intensitat defensiva. Tot i aquest parcial favorable als artesencs, no van poder mantenir la millora en una segona part que va tornar a estar dominada pel Sant Vicenç, sobretot a nivell defensiu. L'Artés va anotar 18 punts en una segona meitat que no va tenir emoció, ja que el Sant Vicenç va controlar en tot moment el partit i va aprofitar l'avantatge aconseguida al primer quart per competir en un ritme més baix. El poc encert dels jugadors de l'Artés, sobretot errant molts tirs lliures i tirs oberts, va permetre al Castellet passar a la final, que es disputarà la setmana que ve.



L'ASFE, a la final

L'amfitrió, l'ASFE, va guanyar 74-65 davant el CB Súria en un partit que va començar molt igualat, on els dos conjunts van estar molt desencertats des de la línia de tres punts. Les errades en el llançament exterior van portar el partit a un primer quart de poca anotació, 12-12.

L'ASFE va aconseguir un avantatge a la primera part gràcies als punts en transició després d'errades d'un Súria que va abusar del joc individual, acabant molts atacs en tirs forçats que acabaven en punts fàcils pels amfitirons.

Tercer quart molt igualat, on els dos equips van continuar amb la dinàmica mostrada en el primer temps, amb errades pròpies de partits de pretemporada, i més després de sis mesos sense jugar. El Súria, equip amb molt de talent individual a les seves files, està encara en fase de construcció, i no va acabar de trobar el ritme de partit necessari en atac. L'avantatge se seguia mantenint per als amfitrions, que a base d'un joc col·lectiu més treballat i en base als contratacs fàcils podien mantenir la superioritat al marcador.

Finalment, els locals es van imposar i jugaran, la setmana que ve, la final.