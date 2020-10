L'Ajuntament de Manresa ofereix 625 places d'activitat física per a gent gran

La regidoria d'Esports de l'Ajuntament de Manresa posa en marxa un nou curs del programa Municipal d'Activitat Física MES (Manresa, Esport i Salut). Està adreçat a adults i gent gran i es desenvoluparà del 19 d'octubre fins al 18 de juny del 2021. Enguany, aquest programa presenta unes característiques especials perquè es pugui desenvolupar amb totes les garanties de prevenció del coronavirus. Segons el regidor d'Esports, Toni Massegú, «estem parlant d'un grup de persones de risc i per això les activitats han de tenir totes les condicions de seguretat».

Si en edicions anteriors aquestes activitats dirigides es desenvolupaven en locals veïnals, centres cívics o gimnasos escolars fora de l'horari lectiu, la nova temporada tindrà com a principal novetat que les activitats es desenvoluparan en instal·lacions esportives àmplies, higiènicament més preparades, com són les Piscines Municipals, el pavelló de l'Ateneu Les Bases, el pavelló del Pujolet i els gimnasos Duo, Vela i Gimbe. Segons Massegú, «també hi ha una intenció de promocionar els gimnasos de Manresa, que no passen pel seu millor moment per la crisi».

Una altra de les novetats és el reforç de les activitats a l'aire lliure. Aquest increment es concretarà en 12 grups de marxa nòrdica a la setmana i 4 grups d'1 hora a la setmana de dinamització dels parcs de salut . La regidoria d'Esports considera que la marxa nòrdica incorpora més beneficis a l'activitat de caminar com és l'activació de la part superior del cos i millora la postura corporal, disminueix l'impacte de les articulacions del genoll i la zona lumbar, així com millora els resultats cardiovasculars i, a més, amb els bastons, «un cop s'ha caminat, es poden fer exercicis d'estirament i de recuperació », comenta Massegú, que afegeix que l'objectiu «és afavorir la socialització de les persones, posar en valor l'activitat física com a element important per a la salut i, també, mostrar la voluntat d'intentar normalitzar –dins de l'anormalitat– una situació com la que estem vivint».

Massegú va anunciar que enguany hi haurà un total de 29 grups amb 625 places si bé «depenent de la demanda intentarem no deixar ningú fora». El regidor va subratllar l'increment de l'oferta de marxa nòrdica i la necessitat d'inscriure's també als parcs de salut, malgrat que són gratuïts, «per una qüestió de traçabilitat de contactes».

El període d'inscripcions va arrancar ahir. Es poden formalitzar trucant al 010, de dilluns a dijous de 8.30 a 17.00 hores i els divendres de 8.30 a 14.00 hores (si truqueu des d'un mòbil al 93 878 23 01).Caldrà ser major d'edat (normalment un 80% dels participants té més de 60 anys) i disposar d'un certificat mèdic esportiu per a la pràctica de l'exercici físic, o bé signar un qüestionari d'aptitud física (PAR-Q Test) i de consentiment.

El pagament es formalitzarà únicament mitjançant domiciliació bancària a realitzar en dos terminis: novembre del 2020 i febrer del 2021. Els preus públics de les activitats dirigides preveuen la reducció de la quota en funció del nivell d'ingressos anuals de la unitat familiar dels alumnes. Per a les caminades és de 10,80 euros per tot el curs i per a les activitats al gimnàs, de 119,60 euros.