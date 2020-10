El surienc Josep Garcia reapareix amb un segon lloc a l'estatal d'enduro

El pilot surienc Josep Garcia ha tornat aquest cap de setmana a les curses d'enduro després de l'operació de canell, amb un triomf en enduro 2 i el segon lloc escratx. El corredor de l'equip Red Bull KTM Factory Racing manté el lideratge tant en enduro 2 com en l'escratx, després de la segona prova del Campionat d'Espanya d'enduro disputada a Cabanes (Castelló).

Després de tres mesos sense haver pogut pujar a la moto (i sis sense competir) a causa d'una lesió al lligament del canell, el pilot de KTM -ara ja recuperat- va acusar la falta de ritme i el cansament en la seva segona cursa de la temporada després del confinament i la cancel·lació del Campionat del Món (WESS). Tot i això, Garcia va marcar el segon millor temps de la jornada, i va obtenir el premi REDD al pilot més ràpid de la tercera especial.

Josep Garcia només es va veure superat pel pilot urgellenc Jaume Betriu, vencedor en enduro 3. Després de la prova, Garcia va dir que «ha estat un dia molt dur per a mi. No estic recuperat del tot. Encara em falta mobilitat al canell. Per tot plegat estic del resultat. Ara toca treballar i recuperar la forma física d'abans, que és el que més m'ha passat factura, més que el dolor de la mà. Al principi m'ha costat agafar el ritme, tot i que a l'equador de la cursa m'he pogut acostar al Jaume [Betriu]. No obstant això, al final ja no em quedaven forces. He tractat de superar-lo però sense agafar riscos innecessaris que em portessin a una nova lesió».