Una avaria ha deixat sense aigua el Pujolet

? El pavelló del Pujolet té un seriós problema: no té aigua. Una important avaria detectada dijous passat ha deixat sense lavabos i dutxes aquesta instal·lació que utilitzen, entre d'altres, el Manresa Futbol Sala, el Club Patí Manresa i el Club Patinatge Artístic Manresa. Segons el regidor d'Esports de l'Ajuntament de Manresa, Toni Massegú, «ahir mateix van començar les obres per substituir el tub problemàtic, que poden durar uns dies. Segurament no se n'ha fet mai el manteniment i ara ha sorgit aquest inconvenient, que, d'altra banda, no afecta l'activitat esportiva de manera directa. Per curar-nos en salut instal·larem lavabos químics Poly Klyn sobretot pensant en el cap de setmana quan hi ha els partits».