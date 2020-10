El Cadí La Seu recupera avui el partit que va quedar pendent de la primera jornada

Després d'un temps d'espera per part del Cadí La Seu, ha arribat el dia (avui, 20 h) de jugar davant el Casademont Saragossa en el partit corresponent a la primera jornada de la Lliga Femenina. Les aragoneses tot just van debutar dissabte passat en la competició a la Fonteta de Sant Lluís de València, després de patir dos ajornaments en les dues primeres jornades. La falta d'entrenaments i de ritme de partit es va veure reflectit en les aragoneses, que van ser der-rotades per un ampli desavantatge davant València Basket. Això no implica que no sigui un equip amb molt bones jugadores.

Les urgellenques venen de perdre amb el Ciutat de la Laguna de Tenerife per 59 a 67. El seu entrenador, Bernat Canut, opina que, «tot i no fer un mal partit en aspectes defensius, ens cal ser més consistents a darrere. Hi ha uns deu o dotze punts que els alliberem nosaltres amb males decisions defensives. A poc a poc intentem ser més un bloc perquè ens facin menys punts i al davant intentem millorar per tenir un joc més fluid. Anem recuperant tot l'equip mentalment».