El CN Minorisa torna a la competició amb un equip jove i Àngel Peirón a la banqueta

Després del tancament, sense jugar-se al complet, de la temporada passada,degut a la covid-19, aquest dissabte a les 12.30 h l'equip absolut masculí del CN Minorisa torna a la competició de Primera Catalana, rebent al CN Badia. L'equip manresà s'enfrontarà a un dels equips més potents de les darreres campanyes amb el canvi d'entrenador, essent el veterà Àngel Peirón qui portarà el timó de l'equip en substitució de Dani Calvo. La formació manresana, com gairebé tots els conjunts, afronta la temporada amb moltes incògnites, doncs, una aturada de tants mesos obre grans incerteses sobre el moment de forma en que cada equip entri a la competició.

En el CN Minorisa confien en el pas al front dels joves, que, ben recolzats pels veterans, permeti mantenir la categoria, objectiu de la temporada, tenint en compte que el potencial dels equips competidors suposi tot un repte. La majoria de rivals són filials, en els quals hi juguen els joves més destacats dels seus clubs, molts d'ells en la lliga estatal de Divisió d'Honor, on també disposen de minuts. Per tal de no patir, els bagencs, han d'aconseguir estar entre els vuit primers al final de la fase regular, que es juga a doble volta; el novè i desè classificats es jugaran la permanència en una eliminatòria d'anada i tornada.

La renovada plantilla de CN Minorisa està integrada per Lluís Villaró, Julen Chircu i Pol Monné com a porters, conjuntament amb Kevin Muñoz, Álex Iranzo, Arnau León, Elois Masplà, Guillem Lafoz, Ivan Ruiz, Lluís Mayol, Oriol Muns, Xavier Pelegrín, Raúl Ruiz, Toni Sala, Nil Lenard, M Puerta, Adrià Batanés, Miqueas Bianco, Lluc Marco, Roger Fargas i Joan Flores.