El CT Precisió suma dos títols en el català BR-50 i BR-Aire

arxiu particular

Mercè Mas i Josep Perarnau, primera i tercer en BR-50 varmint pesant arxiu particular

Els especialistes del Club Tir Precisió Manresa van tenir una destacada actuació al Campionat de Catalunya BR-50 i BR-Aire, que va tenir lloc a les instal·lacions del Club Tir Sabadell.

Del club manresà, Mercè Mas va aconseguir la primera posició en BR-50 varmint pesant amb una puntuació de 743,38; Josep Perarnau va quedar tercer amb 739,31 punts; en aquesta modalitat, Josep Bertran va ser dinovè amb 725,22 punts. Per equips, el CT Precisió va classificar-se en primera posició amb un global de 2.207,91 punts (Mercè Mas, Josep Perarnau i Josep Bertran) i seguint pels clubs de Barcelona, Osona, Mataró i Sabadell. En BR-Aire varmint lleuger, quarta plaça per a Anna M. Herrera amb 734,27 punts, en una classificació dominada per Josep Poquet (CTO Barcelona) amb 741,36 punts.

En BR-Aire varmint lleuger, primera posició per al tirador del CT Precisió Manresa Santi Sagués amb 739,28 punts, seguit d'Albert Delgado (CTO Barcelona) amb 735,30 i d'Antoni Gené (CT Tarragona) amb 734,22. En BR-Aire varmint pesant, Anna M. Herrera va ser novena amb 720.16 , Mercè Mas, onzena amb 716,12 i dotzè, Josep Bertran amb 715,17. Per equips, el CT Precisió va ocupar la tercera plaça amb 2.151,45 punts (Anna M. Herrera, Mercè Mas i Josep Bertran) darrere del CTO Barcelona (2.208, 82) i el CT Sabadell (2.204,8).



Tirada social

El CT Precisió també va a dur a terme, el cap de setmana, més concretament dissabte, a les seves instal·lacions, una tirada social en la modalitat de pistola estàndard plus. El primer classificat en cadascuna de les categories establertes va ser: Antonio Bastida (sènior A) amb 558 punts, Feliu Campàs (sènior B) amb 488, Maria Alba Giménez (dames) a,mb 461, Joan X. Corbalán (veterà A) amb 491 i Salvador Duxans (veterà B) amb 533.