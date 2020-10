Organitzen el primer Torneig de Pàdel Solidari contra el càncer a Manresa

La seu local, a Manresa, de l'Associació Espanyola Contra el Càncer-Catalunya organitza la primera edició del Torneig de Pàdel Solidari, que es durà a terme el diumenge 18 d'octubre a les instal·lacions del CT Manresa.

El torneig s'emmarca dins de la campanya de l'associació per commemorar el Dia Mundial contra el Càncer de Mama, del 19 d'octubre. Tots els diners recaptats en aquesta cita solidària seran destinats a la recerca oncològica, a la lluita contra el càncer i a ajudes directes als malalts i les seves famílies, com són l'atenció psicològica individual i grupal, el suport social i servei de fisioteràpia per al tractament de limfoedema.

Les inscripcions estan obertes i hi poden participar els més grans de 12 anys, amb un cost de 10 euros. Les persones interessades s'hi poden inscriure presencialment al CT Manresa o al web del club (www.clubtennismanresa.com).