Bartomeu podria dimitir per evitar que es voti la moció

El president del FC Barcelona, Josep Maria Bartomeu, podria prendre durant els propers dies la decisió de dimitir del seu càrrec després que ahir es confirmés que els promotors de la moció de censura contra ell havien arribat a les 16.521 firmes necessàries perquè aquesta tingui lloc. Ahir ja es passava de les 18.000 firmes correctes i avui se'n donaran les dades definitives.

Un cop aprovades, la junta ha d'organitzar la moció en un termini entre deu i vint dies, però sempre segons les normatives del Procicat per la situació de pandèmia. Tot i això, preveient una derrota, Bartomeu podria apostar per evitar-la i marxar abans, tal com volien els promotors.