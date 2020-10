El CECB proposa la sortida al tossal de les Torretes, el sostre de la Noguera

Se sortirà a 2/4 de 7 del matí de l'aparcament del parc de l'Agulla i es començarà a caminar al bar-ranc de Barcedana i l'arribada a la font de les Bagasses. Es tracta d'una ruta lineal de 16 km d'unes 7,30 h amb un desnivell de 1.300 m de pujada i 1.400 m de baixada. Les inscripcions es poden fer al CECB abans de divendres, de 7 a 9 del vespre i al telèfon 93 872 29 12. El preu és de 8 euros, 5 per als federats no socis, 3 per als socis no federats i gratuït per als socis federats. Tot i que es tracta de mitja muntanya, l'organització remarca el fort desnivell. Cal anar amb l'equipament de muntanya i bastons per als trams de baixada en fort pendent. Necessitat per persona 1,5 litres d'aigua.