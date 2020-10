L'aprovació de l'ús del casc en l'hoquei patins crea controvèrsia entre els clubs

La primera assemblea telemàtica de la història de la Federació Catalana de Patinatge (FCP) va aprovar, dissabte, la proposta d'un casc específic i homologat per a l'hoquei patins d'ús obligatori a partir de la propera temporada 2021-2022 en les diverses competicions de la FCP (totes les categories). A la votació, només hi van participar setze clubs, amb tretze vots a favor, dues abstencions i un vot en contra.

El procés es va iniciar el 2017 quan la Federació Catalana de Patinatge, que presideix el manresà Ramon Basiana des del 2002, preocupada per la seguretat dels seus esportistes, va crear una comissió de treball sobre la prevenció de riscos, després de constatar el lent però constant augment dels accidents. D'aquí va sortir la proposta del casc, ara aprovada.

Però no tothom té la mateixa opinió respecte a l'obligatorietat del casc en l'hoquei patins. Manel Burón, president de la junta gestora de l'Igualada HC, considera que «la Federació Catalana de Patinatge ha anat per lliure perquè el casc no ha estat plantejat ni en l'àmbit estatal, ni europeu, ni mundial. Fa uns quants anys ja ho van provar a Itàlia i va ser un fracàs; molts jugadors van marxar a l'hoquei gel. Aquí pot passar el mateix, que la temporada que ve baixi el nombre de llicències. Hi ha molts jugadors acostumats a jugar sense casc i ara no els pots obligar perquè al llarg de la temporada hi hagi tres o quatre incidències. Una altra cosa seria començar per les categories dels més petits perquè s'hi vagin acostumant; hauria de ser una implantació progressiva».

Burón, que no va emetre el seu vot ni negatiu ni positiu, tot i participar en l'assemblea, pensa que el que s'ha aprovat «és una incongruència que pot provocar una davallada del nombre de jugadors que practiqui l'hoquei patins».



Cara i creu al Bages

Un altre punt de vista té el president del CP Manresa, Carles Compte, que en el seu cas va votar a favor de l'ús del casc. Ell ha comentat que «és una vergonya que per un tema tan important com aquest, només fóssim setze els clubs catalans participants en la votació, tenint en compte, a més a més, que es podia fer telemàticament. Dit això, nosaltres, al club, vam fer un sondeig entre els socis i el 75% van ser favorables a l'obligatorietat del casc. La meva opinió personal és que certament cada cop hi ha més incidències perquè l'hoquei és més tècnic. Sense anar gaire lluny, en un dels partits de pretemporada del nostre equip sènior, van obrir la cella a un jugador nostre. Penso que el casc donarà més seguretat i protecció. També els castellers van implantar el casc a la quitxalla i els castells continuen sent igual d'espectaculars. Ara caldrà veure el preu, tenint en compte que la gestió de la fabricació anirà a càrrec de la pròpia federació».

El president del CH Castelllet, Oriol Llovet, creu que «els pares, i en especial les mares, hi estan molt d'acord. No vaig votar per motius diversos, però en tot cas ho hauria fet amb un vot negatiu. Amb el casc es perdrà una part de l'espectacle sobretot en les categories més altes. Potser ho trobaria bé entre els prebenjamins i benjamins, que encara no dominen l'estic. En l'hoquei, en general, no hi ha lesions, només algun blau o una cella malmesa. Això comportarà la retirada de jugadors veterans. A més, l'hoquei, per la despesa en material, es convertirà en un esport elitista».