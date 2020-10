Arrencades al ralentí abans d'agafar velocitat

La visita del MoraBanc Andorra al Nou Congost sempre és especial per diverses raons. En condicions normals, el partit portaria seguidors procedents del Principat. A més, també és ben rebuda per l'afició local la tornada d'Ibon Navarro a la banqueta adversària. Enguany no passarà tot això, ja que l'enfronament es disputarà a porta tancada, però el partit té molts atractius, sobretot després de la victòria del Baxi a Màlaga que el fa afrontar la cita amb avantatge sobre un adversari en teoria superior.

Perquè el MoraBanc ha començat la lliga amb una sola victòria en quatre partits. A Europa, va arreglar la situació dimarts, en remuntar a Anvers un enfrontament contra el conjunt belga que perdia per setze punts pocs minuts abans del descans.

Sembla un mal inici de curs, malgrat el seu triomf a la Lliga Catalana a la pista del Barça. Però fent una repassada de les tres temporades amb Ibon Navarro a la banqueta, no és res estrany. En totes l'equip ha iniciat el curs amb resultats millorables fins que no ha agafat velocitat de creuer. En aquesta ocasió hi pot haver alguns factors que incideixen en un començament tan irregular.



Les lesions sempre afecten

Els andorrans no han tingut gaire sort amb les afectacions físiques. Ja van haver de jugar la final de la Lliga Catalana sense David Jelínek, Oriol Paulí, una de les contractacions d'aquest any i, sobretot, sense Moussa Diagne. El pivot, un dels jugadors de referència en els últims cursos, no juga des del març i encara no ha debutat aquesta temporada. Aquest fet ha obligat a replantejar el joc interior, que també s'ha vist afectat pel fort esquinç de lligaments del turmell dret que l'ala Bandja Sy es va fer en el mateix partit contra els blaugrana. El jugador francès d'origen malià està a punt de tornar.

Qui és probable que no jugui demà és un altre vell conegut, l'islandès Haukur Palsson. L'ala nòrdic, que va arribar el 2011 a Manresa ocupant fitxa de jugador vinculat i es va estar dues campanyes al Congost, ha aterrat a Andorra després d'una llarga trajectòria bàsicament per França i Rússia. També es va lesionar i s'ha perdut els dos últims partits, contra el Joventut i en la visita a Bèlgica. Tots aquests problemes han pesat en l'inici de l'equip.



Mals finals de partit

També és cert que l'Andorra hauria pogut tenir un balanç millor si hagués tancat millor els seus enfrontaments. Dels sis partits que ha jugat fins ara, entre ACB i Eurocup, en quatre ha perdut l'últim període i, en alguns casos, de manera molt clara. Així, a València va rebre un parcial de 25-13, amb desqualificació de Navarro inclosa, que el va fer perdre per 15 punts quan guanyava de tres; a casa, davant de l'Unicaja, la irrupció del jove Nzosa pels malaguenys va impulsar un 14-27 que va provocar que l'Andorra passés de guanyar de deu a perdre de tres en deu minuts. Finalment, contra el Mònaco a casa, en el torneig europeu, també va cedir en els últims instants i va acabar perdent per sis punts. Dimarts, a Anvers, en canvi, va semblar reaccionar defensivament, va deixar els belgues en 13 punts en tota la segona meitat i va acabar guanyant d'onze quan perdia per deu al descans.

En els últims anys, el MoraBanc ha començat amb 2-2 a la lliga en les quatre primeres jornades, balanç que va anar a pitjor en alguns casos, però va reaccionar. Fa dues temporades, va arribar a les semifinals de l'Eurocup i, la passada, va fer el mateix a la Copa i, en el torneig final de l'ACB, va estar a un partit perdut contra el Burgos de la penúltima fase. Amb la qualitat d'homes com Hannah, Senglin i el nouvingut Charlon Kloof, l'experiència de Llovet, la millora de Tyson Pérez i la força de Dime i Olumuyiwa té arguments suficients per vèncer a qualsevol lloc.