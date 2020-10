Igualada ho té tot a punt per a uns catalans d'aniversari

L'Estadi Atlètic d'Igualada celebra cinquanta anys de vida entre diumenge i dilluns acollint un altre aniversari, el dels Campionats de Catalunya absoluts, que arriben a l'edició número 100. A més, les dues jornades de matí i tarda també serviran per dur a terme els 35ns catalans sub-23 individuals i de relleus, i també el campionat català de proves combinades.

Els atletes del CA Igualada Petromiralles seran els amfitrions de les proves, que desenvoluparan de la manera següent. Els matins hi haurà les proves combinades absolutes i sub-23, en horari entre les deu del matí i les 14.50 hores. A les tardes es desenvoluparan la resta de les competicions, amb les proves sub-23 que quedin i també les absolutes, individuals i també de relleus. Així, el martell femení donarà el tret de sortida a les proves diumenge i acabarà a les 19.30 hores amb el 4x100 femení; dilluns a la tarda arrencarà tot amb el martell masculí, i s'acabarà amb el 4x400 femení.

Totes les competicions es faran mitjançant final directa. La pandèmia de covid i totes les normes que s'han plantejat per a la competició han provocat que es vulgui reduir la presència d'atletes tant com sigui possible, per tal que es compleixin els horaris i hi hagi les separacions necessàries per minimitzar els riscos.



Protocols estrictes

Durant les dues jornades se seguiran els protocols habituals en aquest tipus de competició des que es conviu amb el coronavirus. A part de les distàncies i la declaració d'autoresponsabilitat, es deixarà entrar l'entrenador de l'atleta i un nombre determinat i reduït de delegats per club, dependent dels atletes implicats i sempre que no se superi la capacitat màxima permesa. Els atletes hauran d'arribar com a mínim una hora i mitja abans de la seva prova, i just després de participar o de rebre la medalla hauran d'abandonar la instal·lació. En la cerimònia de premis, els atletes hauran de recollir ells mateixos la medalla i dur sempre mascareta.

Els campionats també tindran una bona presència d'atletes de l'Avinent CA Manresa, una dotzena en total. Qui té més possibilitats d'aconseguir una bona posició són la saltadora de perxa Mònica Clemente, l'obstaculista Marina Guerrero, la corredora de fons Meritxell Soler i la saltadora Ona Bonet en noies, i el perxista Ricard Clemente, en nois.