La moció de censura a Bartomeu arriba a 19.380 signatures bones

El FC Barcelona hauria posat ahir en mans de la Guàrdia Civil la investigació d'unes suposades firmes falses trobades en el procés de validació de suports en la moció de censura contra l'actual junta directiva del club, presidida per Josep Maria Bartomeu. Segons va informar ahir la Cadena SER, els dos directius del club que formen part de la mesa del vot de censura, Marta Plana i Jordi Argemí, haurien trobat firmes que corresponien a carnets de soci que havien estat denunciats pel club quan va succeir el tema dels 2.800 abonaments falsos per poder entrar al Camp Nou.

Com que la junta directiva considera que aquestes suposades firmes irregulars podrien estar lligades a aquell cas, s'ha alertat la Guàrdia Civil, que ja estaria investigant el tema i hauria sol·licitat informació a la mesa. De fet, ahir es va arribar al final del recompte de firmes, que va donar com a resultat que n'hi ha 19.380 de vàlides, 1.088 de nul·les i que 219 són dubtoses. D'aquesta manera, la moció de censura tirarà endavant, ja que supera la xifra mínima per fer-ho, que era de 16.521 firmes vàlides. S'especula que la denúncia de la junta arriba ara per alentir tot el procés, que s'hauria d'activar perquè la votació es pogués fer entre deu i vint dies.

«A prop del ridícul»

Davant d'aquesta denúncia del Barça, un dels representants del grup que va instigar la moció de censura, Marc Duch, va dir que «està a prop del ridícul». Segons Duch, «no coneixem els detalls de la denúncia. Ens agafa absolutament de sorpresa, però està a prop del ridícul. Venim de notícies sobre menors d'edat firmant, 5.000 firmes comprades. És l'últim recurs que els queda i sembla que proven d'allargar l'agonia».

Segons Duch, «quan et censuren gairebé 20.000 socis el posicionament normal és plantejar-se dimissions». De tota manera, ahir mateix, el vicepresident social del club, Jordi Cardoner, va assegurar que la junta està «al costat del president» i que no hi havia hagut cap reunió per decidir si calia dimitir o no.