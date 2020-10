El CG Puigcerdà torna avui a la pista on va ser campió de lliga

El Club Gel Puigcerdà es va proclamar campió de la lliga corresponent a la temporada passada ara fa tot just tres setmanes a Sant Sebastià, després de vèncer-hi el Txuri Urdin. Avui, en partit ja cor-responent a la lliga que toca, els homes de Salva Barnola viatgen amb sis baixes a la capital donostiarra, però la profunditat de la plantilla groga-i-negra fa possible que s'hi puguin presentar amb garanties. Els ceretans van haver de fer deu dies de confinament per un positiu asimptomàtic a la plantilla, però intentaran reprendre el camí iniciat el 26 de setembre, quan van vèncer en el debut a la pista del Jaca per 2-3.