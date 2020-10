El Grup Via Artés vol vèncer a fora per ser a semifinals

La Lliga Catalana EBA s'acaba dilluns, però abans no es conegui el campió encara hi ha molt camí per recórrer. De moment, avui es disputen els quarts de final i el nostre únic representant, el Grup Via Artés, viatja a Barcelona per enfrontar-se al Càmping Bianya Roser (18.30 hores) en el partit únic que ha d'atorgar una de les places a les semifinals. Aquestes es disputaran demà al pavelló municipal de Mataró, que també serà seu de la final, dilluns.

Els artesencs arriben a la cita després d'haver-se classificat a última hora en el seu grup amb una victòria per 61-64 a la pista del CB Igualada. Abans havien guanyat a Esparreguera per 63-70 i havien cedit a casa contra el CB Martorell per 73-89. La victòria dels espar-reguerins davant dels martorellencs, en un duel en què cap dels dos no s'hi jugava res però que hauria pogut classificar l'Igualada, va donar el bitllet a l'Artés.

Jordi Estany espera que l'equip pugui disposar de tota la plantilla, entre ella els tres vinculats del Baxi, Peñarroya, baixa contra el Martorell, Treviño i Mutic, que està sent el màxim anotador en el tram inicial de la campanya. El Roser va superar el Castelldefels, amb qui va perdre per 79-66, i el JAC Sants, a qui va guanyar per 88-57, per diferència de punts. El guanyador del partit Roser-Artés jugarà les semifinals contra qui venci del Valls-Badalonès. Els altres dos partits de quarts de final, que també es juguen avui, seran el Mollet-Martinenc i el Sol Gironès-Bisbal Bàsquet.